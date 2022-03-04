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  4. Bekir Pakdemirli istifa etti, Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı

Bekir Pakdemirli istifa etti, Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı

04.03.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti. Yerine Vahit Kirişci atandı.

Bekir Pakdemirli istifa etti, Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı

Pakdemirli 10 Temmuz 2018'den beri bakanlık görevinde bulunuyordu.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifasıyla boşalan göreve Vahit Kirişci'yi getirildi. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitiren Kirişci, aynı fakültenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans, İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalışan Kirişci, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi.

1995'te doçent, 2001'de profesör olan Kirişci Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde Adana Milletvekili seçildi.

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Bekir Pakdemirli
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