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Pakdemirli, Spil Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

Pakdemirli, Spil Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Şehzadeler ilçesinde bulunan milli parka giden Pakdemirli'yi, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Erhan Can ve İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal karşıladı.

İlk olarak yangın gözetleme merkezini ziyaret eden Pakdemirli, burada görev yapan personelin bayramını kutladı, yetkililerden bilgi aldı.

Erentepe ve Kılıçdağ yangın kulelerinde görev yapan orman işçilerinin bayramını telsiz aracılığıyla kutlayan Pakdemirli, daha sonra piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Pakdemirli'ye şeker ve kolonya ikram edildi.

Vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Bakan Pakdemirli, 1 yaşındaki Tayyip Erdoğan Güç ile de fotoğraf çektirdi.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı Cami ve milli parka ait bungalov evleri de inceleyen Pakdemirli'ye ziyaretinde oğlu Burak Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar eşlik etti.

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Spil Dağı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yangın gözetleme kulesi

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