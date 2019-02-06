HABER

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 21:53 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Tire ilçesinde tarım üreticisini dinledi.Belediyeye ait kültür salonunda çiftçiler, muhtarlar, STK’lar ve odaların başkan ve temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Tireli üreticilerin tarım sektöründeki isteklerini değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Tire ilçesinde tarım üreticisini dinledi.
Belediyeye ait kültür salonunda çiftçiler, muhtarlar, STK’lar ve odaların başkan ve temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Tireli üreticilerin tarım sektöründeki isteklerini değerlendirdi. Bölgede uygulanan sondaj yasağı, Küçükmenderes Nehri’nde yapılacak yatak temizliği ve düzenlemesi, yağmur suyunun denize ulaşmadan birikip toplanmasını sağlayacak projeler, hayvancılıktaki yem girdileri ve yöre çiftçisinin tarım kredi borcuyla ilgili yapılması planlanan düzenlemelerin ele alındığı toplantı soru cevap şeklinde gelişti. AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı, MHP İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Cumhur İttifakı’nın Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli ve partililer tarafından coşkuyla karşılanan Pakdemirli bölge tarımının, hükümetin üretici destekli politikalarıyla şahlanacağını ifade etti.

Yem fabrikası faaliyete geçecek
Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli, ilçe ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayandığını belirterek, Tire OSB’de arsası alınan yem fabrikasının bir an önce temelinin atılarak faaliyete geçmesini istedi. Üreticilere tam destek vereceklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Ben sizlerin arasından çıktım. Buradaki üreticilerin gözlerinin içine bakıyorum da toprakla uğraşan insan farklı oluyor. Hepsinin adeta gözlerinin içi gülüyor. Görevlerin hiçbir önemi yok. O işi nasıl yaptığınız önemli. Bizler işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu bölgenin evladı olarak sizlere hizmet etmenin hazzını yaşarken sizler de eminim bana sahip çıkacaksınız. İzmir’in hizmete ihtiyacı var” dedi. Sözleri partili gençlerin tezahüratlarıyla kesilen Bakan Pakdemirli, AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli’ye yerel seçimlerde destek istedi.

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

Pakdemirli Tireli üreticiyle bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.