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Pakdemirli: "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz"
Pakdemirli: "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz"
BİNGÖL
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14.02.2020 17:47 |
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Pakdemirli: "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz"
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