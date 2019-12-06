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Pakdemirli: Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ettik

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 22:18 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Dr.

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ederek, koruma altına alıyoruz. Net söylüyorum, tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacak, ülkemizin tarımsal üretimini güvence altına alacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Uşak’taki Ticaret ve Saniye Odası toplantı salonunda düzenlenen 'Tarım, Orman Sektörü Değerlendirme' toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ile tarım ve orman sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın Uşak'a yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
'ÇİFTÇİ YAŞ ORTALAMASINI GENÇLEŞTİRECEĞİZ'
Uşaklı çiftçiye son 17 yılda, yaklaşık 900 milyon TL tarımsal destek verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu destekler, birer başarı hikayesi olarak bizlere geri dönünce büyük memnuniyet duyuyoruz. Tarımda müthiş başarı hikayelerinden aldığımız güç ve ilhamla, inşallah gençlerle yol yürümeye, çiftçi yaş ortalaması sınırını daha da gençleştirmeye kararlıyız" dedi.
'YÜKSEK OVALARI TARIMSAL SİT ALANI İLAN EDEREK KORUMA ALTINA ALDIK'
Bakan Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ve IPARD kapsamında Uşak'a toplam 450 projeye, yaklaşık 134 milyon TL hibe sağladıklarını ifade ederek, "Bu yatırımlar neticesinde, 3 bin 200 kişiye istihdam sağlamış olduk. Yani desteği verip aradan çekilmedik. Teşvik ettik, takip ettik ve desteğin yerele, kırsala, insana dokunmasını hedefledik. Diğer taraftan, üretimi ve işletmelerin verimliliğini artırmak için. Tabii bu arada, tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ederek, koruma altına alıyoruz. Bu kapsamda, 657 bin dekar alana sahip olan 6 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Net söylüyorum, tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacak, ülkemizin tarımsal üretimini güvence altına alacağız" diye konuştu.
'UŞAK JEOTERMAL ENERJİ İLE TANIŞACAK'
Uşak'ta, jeotermal kaynakların tarımda daha etkin kullanılması amacıyla, Tarım Reformu Genel Müdürü'ne çalışma yapmasını söylediğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tarıma Dayalı Jeotermal Enerji İle Isıtmalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için talimat verdim. İnşallah bu alanda, jeotermal enerji ile ısıtmalı ileri teknolojik seralar, sebze kurutma tesisleri, Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge merkezini en yakın zamanda kuracağız. Kuracağımız seralarda, dekarda 55-60 ton ürün alacaksınız. Örneğin 1000 dekara sera kurduğumuzda, yılda 55- 60 milyon kg domates elde edeceğiz. Üretimin yanı sıra istihdama katkı sağlayacak projemiz ile 1200 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak" dedi.
Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.

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