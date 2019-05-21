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Pakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:28 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda başarının gerçekleşmesi için anahtar rolün Devlet Su İşleri'nde (DSİ) olduğunu belirterek, "Yeni dönemde DSİ'yle birlikte sulamaya açmamız gereken 2 milyon hektar daha alan var.

Pakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak

Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda başarının gerçekleşmesi için anahtar rolün Devlet Su İşleri'nde (DSİ) olduğunu belirterek, "Yeni dönemde DSİ'yle birlikte sulamaya açmamız gereken 2 milyon hektar daha alan var. DSİ, bu işleri bitirdiği zamandan sonra artık yatırımcı kuruluş değil, sadece işletici kuruluş olacak ve Türkiye’nin sulama ile ilgili yatırımlarını bitirmiş, gururla göğsünü kabartan bir kuruluş olacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) şehit yakınları, gaziler ve çiftçiler için düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı. DSİ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftara Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu ve çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeği sonrası davetlilere seslenen Bakan Pakdemirli, Ramazan ayını şehit aileleri ve gazilerle birlikte geçirmeye özen gösterdiğini söyledi. Şehit aileleri ve gazilere yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür eden Pakdemirli, "Ülkemizden de memnunuz, bayrağımızdan da çok memnunuz. Hep şunu söylüyoruz; 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' bu dördü bir arada olduğu sürece herkesle bir araya geliriz, herkesle bir masada otururuz ve konuşuruz. Bunu sağlarsak inşallah bu ezanlar camilerimizden susmayacak, bayrağımız da gönderden inmeyecektir. Bunun farklı şekilde olacağını düşünenler varsa, önümüzdeki binlerce yılda hüsrana uğrayacaklar bu millet ilelebet vatanına, milletine, bayrağına canları pahasına sahip çıkacaktır. Bu Anadolu toprakları, binlerce yıl şehitlerimizin kanlarıyla sulandı, gerekirse de binlerce yıl daha şehitlerimizin kanlarıyla sulanır" diye konuştu.
Pakdemirli, tarım alanında yapılan yatırımlarda DSİ’nin öncü görevi gördüğünü belirttiği konuşmasında, yeni dönemde DSİ eliyle Türkiye’de 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılacağını söyledi.
'ÜLKEMİZİ, REFAH SEVİYESİ YÜKSEK ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ'
Tarımda başarının gerçekleşmesi için DSİ’nin kritik bir rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yapan Pakdemirli, şöyle konuştu:
"DSİ, bu işleri bitirdiği zamandan sonra da artık yatırımcı kuruluş değil, sadece işletici kuruluş olarak alacak ve Türkiye’nin sulama ile ilgili yatırımlarını bitirmiş, gururla göğsünü kabartan bir kuruluş olacak. Bundan sonra parayı harcarken çok daha dikkatli olacağız, projeleri yaparken de çok daha dikkatli olacağız ve her bir harcadığımız kuruşun ülkemize daha fazla getirisi olacak şekilde hesabını yaparak, sulamayla ilgili projelerimizi en hızlı şekilde ülkemizi refah seviyesi yüksek olan ülkelerden biri haline getireceğiz. Tarımda başarı istiyorsak burada anahtar rol DSİ'nin rolüdür. Tarımda biz 2 milyon hektarı daha sulamaya açarsak, önümüzdeki 20 yılı da 30 yılı da 50 yılı da kendi kendine yeten ülke olma yolunda garantiye almış olacağız."

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Pakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacakPakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacakPakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacakPakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak

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