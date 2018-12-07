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Pakdemirli'den "Bizim daimi görevimiz AK Parti üyeliğimizdir" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Menderes ile başlayan, Özal ile devam eden, Recep Tayyip Erdoğan ile bu işin zirvesine varan bu hareketin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Devam etmesi anlamında da bizim daimi görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevler gelip geçicidir" - "Geçen seçimlerden ne oy aldıysak bir oy fazlası için çalışmamız gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Menderes ile başlayan, Özal ile devam eden, Recep Tayyip Erdoğan ile bu işin zirvesine varan bu hareketin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Devam etmesi anlamında da bizim daimi görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevler gelip geçicidir." dedi.

Pakdemirli, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimlerin yaklaştığını, bu konuda teşkilatların öneminin büyük olduğunu söyledi.

Herkesin gönlünde bir aslanın yattığını ancak kadroların da sınırlı olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu sınırlı kadrolarda da zaman zaman teşkilat içi çekişmeler olabiliyor. Ben de teşkilatlardan geldim. 2011 seçimlerinde İzmir'den milletvekili adayıydım, az bir farkla kaybettim. Sonra il teşkilatlarında il başkan yardımcılığı yaptım. 2018 seçimlerinde de aday adayıydım ama listelerde yer almadım. Tüm bunlara rağmen çalıştım. Bu işte küslük olmaz. Menderes ile başlayan, Özal ile devam eden, Recep Tayyip Erdoğan ile bu işin zirvesine varan bu hareketin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Devam etmesi anlamında da bizim daimi görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevler gelip geçicidir. Yani rekabet güzeldir, tatlı rekabeti de kabul ederim ama tatlı rekabetin önüne asla geçmeyin. Arkadaşlarınızı üzmeyin. Kim seçilirse seçilsin o arkadaşınızın yanında yer alın."

- "Halka hizmetin en önemli kısmı belediyelerden geçiyor"

Pakdemirli, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin son 15 yılın en önemli seçimi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü yerel seçimlerde AK Parti'nin oylarında bir azalma olursa muhalefet hemen yeni bir tartışma açmaya çalışacak. 'Parlamenter sisteme geri dönelim, bu sistem olmadı.' diyecekler. O yüzden bu seçim çok önemli. Geçen seçimlerden ne oy aldıysak bir oy fazlası için çalışmamız gerekiyor. Gençlerimiz, kadın kollarımız kapı kapı dolaşıp 'Bu, Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, milletin meselesidir. AK Parti meselesi değil, milletin meselesidir. Sizlerin, çocuklarınızın, geleceğinizin meselesidir.' diyerek oy vermeyenleri mutlaka ikna etmemiz gerekiyor."

Olabildiğince sahada bulunmaya çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, "Halka hizmetin en önemli kısmı belediyelerden geçiyor. AK Parti'nin doğuşu da belediyelerdendir. Bu anlamda biz de hükümet olarak üzerimize ne düşüyorsa destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bakan Pakdemirli'ye çini tabak hediye etti.

Bakan Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da ziyaret etti.

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AK Parti Bursa İl Başkanlığı Bursa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaret

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