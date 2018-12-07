Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Menderes ile başlayan, Özal ile devam eden, Recep Tayyip Erdoğan ile bu işin zirvesine varan bu hareketin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Devam etmesi anlamında da bizim daimi görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevler gelip geçicidir." dedi.

Pakdemirli, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimlerin yaklaştığını, bu konuda teşkilatların öneminin büyük olduğunu söyledi.

Herkesin gönlünde bir aslanın yattığını ancak kadroların da sınırlı olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu sınırlı kadrolarda da zaman zaman teşkilat içi çekişmeler olabiliyor. Ben de teşkilatlardan geldim. 2011 seçimlerinde İzmir'den milletvekili adayıydım, az bir farkla kaybettim. Sonra il teşkilatlarında il başkan yardımcılığı yaptım. 2018 seçimlerinde de aday adayıydım ama listelerde yer almadım. Tüm bunlara rağmen çalıştım. Bu işte küslük olmaz. Menderes ile başlayan, Özal ile devam eden, Recep Tayyip Erdoğan ile bu işin zirvesine varan bu hareketin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Devam etmesi anlamında da bizim daimi görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevler gelip geçicidir. Yani rekabet güzeldir, tatlı rekabeti de kabul ederim ama tatlı rekabetin önüne asla geçmeyin. Arkadaşlarınızı üzmeyin. Kim seçilirse seçilsin o arkadaşınızın yanında yer alın."