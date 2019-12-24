HABER

Pakdemirli’den Karacabey’e destek sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara’da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Pakdemirli’den Karacabey’e destek sözü

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.
Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara’da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü. Yapılan görüşmede, Karacabey’deki ziraî kalkınmaya yönelik çalışmalar ve üreticileri destekleyecek projeler konuşuldu. Gerçekleşen görüşmede TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.
Karacabey’deki çalışmalarla ilgili Bakan Pakdemirli’ye bilgiler aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, özellikle 3T vizyonuyla birlikte kentin adeta çehresinin değiştiğini ifade ederek, tarıma hassas yeni sanayi tesislerinin ilçeye kazandırılması noktasındaki çalışmalardan ve şehri geleceğe taşıyacak projelerden bahsetti. Bakan Pakdemirli’den destek sözü aldıklarını ifade eden Özkan, “İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, TEKNOSAB gibi devletimizin gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla Karacabey, her geçen gün değerine değer katıyor. İlçemizi hep birlikte geleceğe taşırken, Karacabey’in en önemli değerlerinden biri olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de çok daha verimli hâle getirecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada, verimli topraklarımızın korunması konusunda da son derece hassasız. Bakanımızın destek sözü vermesiyle birlikte, çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
Uludağ’da kar yağışı başladı, otellerde yer bulmak neredeyse imkansızUludağ’da kar yağışı başladı, otellerde yer bulmak neredeyse imkansız
Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildiMardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı! Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Adana'da can pazarı! Sel sularına kapılan çocuğun kurtarılma anı kamerada

Adana'da can pazarı! Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Özgür Arduç Elazığ'a sevk edildi

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Büyükada'daki 'ruam' olayıyla ilgili yeni gelişme!

Büyükada'daki 'ruam' olayıyla ilgili yeni gelişme!

Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul'la ilgili çok konuşulacak ABD iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.