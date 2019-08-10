Pakdil'den Kurban Bayramı mesajı

TBMM (AA) - Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Pakdil, mesajında, milletin mutluluklarının birleştiği, birliğin ve beraberliğin güçlendiği bir Kurban Bayramı'nın daha idrak edildiğini belirtti.

Nevzat Pakdil, bayramda öncelikle yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurban, Hz. İbrahim'in Allah tarafından kendine verilen emre karşı sadakati ve Hz. İsmail'in bu emir karşısındaki kulluk bilinci sonucu ortaya çıkmış bir ibadettir. Bu manada milletçe idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nın Allah'a kulluk ve teslimiyet şuuruyla geçmesini dilerim. Bayramın aziz milletimizi ve tüm İslam alemini birbirine yakınlaştırmasını ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim."

