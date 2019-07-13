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Paket paket bonzai ile yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketler halinde ele geçen çok sayıda uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.T.

Paket paket bonzai ile yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketler halinde ele geçen çok sayıda uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.T. ve F.A. isimli şahıslar ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda, şüpheli şahısların irtibatlı oldukları Kadıköy Mahallesi’ndeki bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 1070,36 gram bonzai, Kadıköy Mahallesi’ndeki bir evde yapılan aramada, 44 adet kilitli poşet içerisinde satışa hazır 407,88 gram bonzai, sentetik kannabinoid maddesi, 1 poşet içerisinde toplu vaziyette 183 gram bonzai maddesi olmak üzere toplam 590,88 gram bonzai ve Anadolu Mahallesi’ndeki bir evde yaptıkları aramada 20 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T., F.A. ve müşterek hareket ettikleri tespit edilen E.T., F.K. ve E.T. isimli şahıslar da ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Paket paket bonzai ile yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Paket paket bonzai ile yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Paket paket bonzai ile yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Paket paket bonzai ile yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

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