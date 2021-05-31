Paket servis saatleri | Restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin paket servisi kaça kadar?

Kafeler, restoranlar ve pastanelerin hafta içi ve Cumartesi günleri belirli saatler arasında açılabileceğini belirten Erdoğan, paket servis için ise yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Birçok vatandaş ve esnaf ise paket servis saatlerinin kaç olduğu hakkında araştırma yapıyor.

PAKET SERVİS KAÇA KADAR?

31 Mayıs günü yapılan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme adımlarının detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre; kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi işletmeler kepenklerini kaldırarak, masalarda müşterilerini ağırlayabiliyor.

Hafta içi ve Cumartesi günü 07:00 – 21:00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecek olan işletmeler, saat 21:00’den sonra ise sokağa çıkma saatinin son bulduğu 22:00’ye kadar paket servise devam edebilecek.

Yasakların ne kadar devam edeceği henüz bilinmiyor.

