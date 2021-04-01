HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Paket servisine çıkan kurye kaza yaptı

Paket servisine çıkan kurye kaza yaptı

01.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sipariş yetiştirmek isteyen kurye, motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü.

1/

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sipariş yetiştirmek isteyen kurye, motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü. Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu yan yolda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli paket servisçiliği yapan Burak K. (26), sipariş yetiştirmek için seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burak K., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Ailesi isyan ettiEmine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Ailesi isyan etti
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Kendilerini avunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı gibi göstermişler! Dolandırıcı örgütün milyonluk vurgunu

Kendilerini avunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı gibi göstermişler! Dolandırıcı örgütün milyonluk vurgunu

Son Dakika: Muğla açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Muğla açıklarında korkutan deprem

Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Ağır hastalık dönemi geçirdim

Erzurum Valisi Memiş: Ağır hastalık dönemi geçirdim

Galatasaray Lisesi'nde intihar girişimi: Yardım istemiyorum, iş istiyorum!

Galatasaray Lisesi'nde intihar girişimi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Son Dakika: Ankara'da TEM'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.