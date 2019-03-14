HABER

Pakistan 175 ülke için e-vize dönemine geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

E-vize ilk olarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşlarına uygulanacak - Pakistan Başbakanı İmran Han: - "Pakistan geçmişte terör yüzünden zor zamanlar yaşadı ama bu durum artık değişti. Pakistan artık güvenli bir ülke" - "İnsanlar ancak buraya kolayca geldikleri zaman Pakistan'ın yatırım potansiyelini görebilirler"

Pakistan, 175 ülke vatandaşları için 7-10 gün içinde sonuçlanan e-vize dönemine geçti.

Başbakan İmran Han'ın katıldığı törenle açıklanan yeni vize rejimine göre e-vize ilk olarak Türkiye, Malezya, Çin, ABD ve İngiltere vatandaşlarına 8 dolar karşılığında uygulanacak.

7-10 gün içinde sonuçlanacak e-vizenin ülke ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Han, Pakistan'ı ziyaret etmek isteyenlerin evlerinden hiç çıkmadan, Ulusal Veritabanı ve Kayıt Otoritesi (NADRA) sitesine girerek vize başvurusu yapabileceklerini söyledi.

Başvuru sahiplerine e-posta veya kısa mesajla vizenin verileceğini belirten Han, "Pakistan geçmişte terör yüzünden zor zamanlar yaşadı ama bu durum artık değişti. Pakistan artık güvenli bir ülke. Bu yıla kadar Dubai'de oynanan Pakistan Kriket Süper Ligi maçları da artık Pakistan'da oynanacak. Boş tribünlere karşı oynamanın ne kadar sıkıcı olduğunu iyi bilirim." diye konuştu.

Geçmişte Pakistan vizesi almanın bilinçli olarak zorlaştırıldığını söyleyen Han, şu ifadeleri kullandı:

"Artık 70'li yılların sosyalist hükümetlerinin getirdiği 'Para kazanmak günahtır' zihniyeti değişti. Politikacılar o dönemde yatırımcıları, toprak sahiplerini eleştirirdi. Ülke olarak Endonezya, Malezya ve Tayland'ın toplam üretiminden daha fazla üretim yaparken geri düştük. Bu zihniyet değişikliğiyle ülkemize daha çok yatırım gelecek ve ülkemizin yüzü değişecek."

Turistlerin vizesi olsa dahi ülkenin kuzey bölgelerine özel izin alarak gidebildiğini hatırlatan Han, "İnsanlar ancak buraya kolayca geldikleri zaman Pakistan'ın yatırım potansiyelini görebilirler. Pakistan'ın kuzeyindeki dağlık alanlar İsviçre'nin iki katı büyüklüğünde ve hala keşfedilmeyi bekliyor. Bu bölgelerde turizm için seçici davranacağız. Doğa dostu paket turlar hazırlanacak." dedi.

Pakistan'ın 175 ülkeye uygulayacağı e-vize uygulamasının ilk aşamasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeyle başlayacağı haberini Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri AA'nın İslamabad ofisi açılışında vermişti.

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
Büyükşehir’de renkli meclisBüyükşehir’de renkli meclis
Hakkari Valisi Akbıyık, sınır ilçeleri ziyaret ettiHakkari Valisi Akbıyık, sınır ilçeleri ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

Gaziantep'teki kanlı saldırı davasında karar!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.