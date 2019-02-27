Pakistan 2 Hint Savaş Uçağını Düşürdüğünü Açıkladı

Pakistan, Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Son iki gündür Pakistan ve Hindistan karşılıklı olarak hava saldırıları emri vermişti ve uçaklar havada karşılıklı olarak önlemeler yapıyorlardı. Dün de Hindistan Pakistan hava kuvvetlerine ait bir uçağı düşürmüştü. Nükleer silahlara sahip iki ülke arasındaki gerginlik ilk uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar yükselirken sınır bölgelerinde de askerlerin karşılıklı olarak ateş açtıkları belirtiliyor.

İki ülke arasında tansiyon, 14 Şubat’ta tartışmalı Keşmir bölgesinin Hindistan tarafında yaşanan bir intihar saldırısının ardından yükseldi. Bu saldırıda 40 Hindistanlı paramiliter polis hayatını kaybetti. Bu saldırının ardından Salı günü Hindistan’ın askeri eğitim üssü olduğunu iddia ettiği bir noktaya hava saldırısı düzenlemesinin ardından gerilim had safhaya ulaştı.

Her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olması tüm dünya kamuyoyunda kaygı yaratıyor.

Hindistan tarafı bu saldırıda intihar eylemini üstlenen Jaish-Muhammed örgütünün hedef alındığını ve çok sayıda militanın öldürüldüğünü açıkladı. Ancak Pakistan tarafıysa saldırıda kimsenin hayatını kaybetmediğini duyurdu.