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Pakistan 2 Hint Savaş Uçağını Düşürdüğünü Açıkladı

27.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Pakistan, Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Nükleer silahlara sahip iki ülkenin arasındaki gerilimin artması tüm dünya tarafından kaygıyla izleniyor

Pakistan 2 Hint Savaş Uçağını Düşürdüğünü Açıkladı

Pakistan, Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Son iki gündür Pakistan ve Hindistan karşılıklı olarak hava saldırıları emri vermişti ve uçaklar havada karşılıklı olarak önlemeler yapıyorlardı. Dün de Hindistan Pakistan hava kuvvetlerine ait bir uçağı düşürmüştü. Nükleer silahlara sahip iki ülke arasındaki gerginlik ilk uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar yükselirken sınır bölgelerinde de askerlerin karşılıklı olarak ateş açtıkları belirtiliyor.

İki ülke arasında tansiyon, 14 Şubat’ta tartışmalı Keşmir bölgesinin Hindistan tarafında yaşanan bir intihar saldırısının ardından yükseldi. Bu saldırıda 40 Hindistanlı paramiliter polis hayatını kaybetti. Bu saldırının ardından Salı günü Hindistan’ın askeri eğitim üssü olduğunu iddia ettiği bir noktaya hava saldırısı düzenlemesinin ardından gerilim had safhaya ulaştı.

Her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olması tüm dünya kamuyoyunda kaygı yaratıyor.

Hindistan tarafı bu saldırıda intihar eylemini üstlenen Jaish-Muhammed örgütünün hedef alındığını ve çok sayıda militanın öldürüldüğünü açıkladı. Ancak Pakistan tarafıysa saldırıda kimsenin hayatını kaybetmediğini duyurdu.

Pakistan Ordu Sözcüsü, General Asif Gafur, kendileri Keşmir’in Hindistan’ın kontrolündeki bölgesine 6 hava saldırısı gerçekleştirdikten sonra Hindistan hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Pakistan hava sahasına girdiklerini söyledi.

Gafur, “Bu bir misilleme değildi ancak Pakistan’ın bunu yapabilecek kapasitesini göstermek adına yapıldı. Biz savaş istemiyoruz, sorumlu davranmak istiyoruz tansiyonun artmasını istemiyoruz.” dedi.

Gafur ayrıca, düşürülen Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklardan birinin Keşmir’in Hindistan kontrolündeki kısmına diğerininse Pakistan topraklarına düştüğünü ve iki pilotun da yakalandığını söyledi.

Pakistan vurulan pilotlardan birinin görüntüsünü de Twitter üzerinden yayınladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da düzenlenen hava saldırısında insanların olmadığı bir bölgenin hedef alındığını dolayısıyla sivil bir kaybın söz konusu olmadığını duyurdu.

Açıklamada “Eğer Hindistan sözde teröristlere destek verenlere kanıtlar olmadan saldırmaya devam ederse biz de Hindistan himayesinde Pakistan’da terör eylemi gerçekleştirenlere yönelik misilleme yapmak hakkına sahibiz.” ifadelerine yer verildi.

Reuters Haber Ajansı’nın ulaştığı Hindistan Hava Kuvvetleri Sözcüsü hemen duruma ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıklama yapmak için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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