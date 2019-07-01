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Pakistan 261 Hint mahkumun bilgilerini Hindistan'la paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Pakistan 261 Hint mahkumun bilgilerini Hindistan'la paylaştı

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğiyle ülke cezaevlerinde bulunan 261 Hint mahkumun bilgilerini paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, yaptığı açıklamada 209'u balıkçı 261 Hint mahkuma ilişkin bilgilerin iki ülke arasındaki mahkum takas anlaşması gereği Hindistan'a verildiğini belirtti.

İki ülke arasındaki anlaşmaya göre yılda iki defa gerçekleşen mahkumlara ilişkin bilgi paylaşımının Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğiyle yapıldığını kaydeden Faysal, listede 209'u balıkçı, 52'si farklı mesleklerden 261 mahkum bulunduğunu açıkladı.

Listeler, iki ülkenin mahkum değişimi sırasında iade etmeyi kabul ettiği isimleri içeriyor.

Faysal, Hindistan'ın da kendi ülkesindeki Pakistanlı mahkumlara ilişkin bilgiyi Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğiyle paylaşacağını ifade etti.

Pakistan nisan ayında mahkumiyetini tamamlayan 355'i balıkçı 360 Hint mahkumu Hindistan'a iade edeceğini açıkladıktan sonra 4 seferde mahkumların tamamını iade etmişti.

İki ülke, özellikle teknolojik ekipmanı bulunmadığı için sınır ihlali yapan balıkçıları sık sık gözaltına alıp ihlal nedeniyle mahkum ediyor.

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Hint balıkçılar Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal Pakistan Hindistan ilişkileri Pakistanlı balıkçılar

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