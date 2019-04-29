Pakistan 60 Hint mahkumu daha serbest bıraktı

Bu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyor

Bu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyor

Hint ve Pakistanlı görevliler, karşılıklı olarak sıklıkla kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle balıkçıları gözaltına alıyor.

Diğer 300 balıkçı, bu ay içinde serbest bırakılarak Hint yetkililere teslim edilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, ceza sürelerini tamamlayan 355'i balıkçı 360 Hint mahkumu, 8 Nisan'dan itibaren dört aşamada serbest bırakma kararı aldıklarını söylemişti.

Salıverilen 60 kişinin, bu ay içinde serbest bırakılan dördüncü ve son Hint mahkum grubu olduğu kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, 55'i Pakistan kara sularında yasa dışı balıkçılık yapmak, 5'i ise sınırı yasa dışı şekilde geçmek suçundan ülkede tutuklu bulunan 60 Hint mahkumun, "iyi niyet gösterisi olarak" serbest bırakıldığı ve Wagha sınır geçişinde Hint yetkililere teslim edildiği bildirildi.

KARAÇİ (AA) - Pakistan, çoğunluğu ülkenin kara sularında yasa dışı balıkçılık yaptıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan 60 Hint mahkumu daha serbest bıraktı.

Pakistan'daki cezaevlerinde 483'ü balıkçı 537 Hint mahkumun, Hindistan'da da 98'i balıkçı 347 Pakistanlı mahkumun bulunduğu ifade edilmişti.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

