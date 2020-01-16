HABER
  4. Pakistan ABD-İran geriliminde "arabuluculuk teklif etmedi"

Pakistan ABD-İran geriliminde "arabuluculuk teklif etmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 04:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi: - ''Biz ne arabuluculuk teklifinde bulunduk ne de arabuluculuk rolü oynuyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız gerginliğin azaltılması''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD ve İran arasında artan gerilime ilişkin, ''Biz ne arabuluculuk teklifinde bulunduk ne de arabuluculuk rolü oynuyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız gerginliğin azaltılması.'' dedi.

Kureşyi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel Sekter ile Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan Keşmir sorunu ve ABD ve İran arasındaki gerginliği ele aldıklarını belirten Kureyşi, Pakistan'ın Orta Doğu'da artan gerilimde arabuluculuk rolü oynayıp oynamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

''Biz ne arabuluculuk teklifinde bulunduk ne de arabuluculuk rolü oynuyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız gerginliğin azaltılması. Bölge başka bir gerginliği daha kaldıramaz ve gerginliğin azaltılması için hepimiz devreye girmeliyiz. Tahran ve Riyad'a ziyaretim sırasında verdiğim mesaj da buydu. Pakistan barış ortağı olmaya hazır ama hiçbir çatışmanın tarafı olmayacak.''

Kureyşi, 17 Ocak'ta Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüşeceğini hatırlatarak, bu görüşmede ABD-İran gerilimini de ele alacaklarını söyledi.

Keşmir sorununa ilişkin değerlendirmede de bulunan Kureyşi, ''Pakistan, Keşmir sorunun çözümü için ikili görüşmeler konusunda samimi ancak Hindistan geri adım atıyor.'' dedi.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü. Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
Sultangazi’de feci ölüm, bir işçi yanarak can verdiSultangazi’de feci ölüm, bir işçi yanarak can verdi
Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi yanarak öldüSultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi yanarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Zulalı yerlerde bulundu!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.