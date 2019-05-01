Pakistan-Afganistan sınırı yakınında çatışma

İSLAMABAD (AA) - Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınlarında militanlar tarafından askerlere açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Afganistan'dan ülkeye gizlice giren onlarca militanın, Pakistan ordusu askerlerine ateş açması sonucu çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesindeki çatışma sırasında 3 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin yaralandığı kaydedildi.

Çatışmada "çok sayıda militanın" öldürüldüğünün ve yaralandığının aktarıldığı açıklamada, Pakistan'ın sınıra çit örme çabalarının tüm engellemelere rağmen süreceği ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, militanların Pakistan'a sınır ötesi düzenledikleri saldırıda, Alwara'da Pakistan-Afganistan sınırına çit örme çalışmalarına katılan askerlerin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

İslamabad ve Kabil yönetimleri, uzun yıllardır birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor.

Pakistan ve Afganistan, 19'uncu yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınırı paylaşıyor.

Kabil yönetimi sınırı tanımıyor ve İslamabad'ın, Afganistan tarafından Pakistan'a yasa dışı giriş yapan kaçakçılara ve militanlara karşı sınır boyunca çit örme çabalarına karşı çıkıyor.

