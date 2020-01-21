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  4. Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı

Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı

KABİL (AA) - Afganistan'ın sınır vilayeti Kunar'ın Sarkanu ilçesine, Pakistan tarafından 200 roket atıldı.

201 Silab Kolordu Komutanlığı İkinci Tugay Komutanı General Mirveyis Safi, basına yaptığı açıklamada, Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan sınır karakollarını hedef aldığını söyledi.

Pakistan tarafından Afganistan topraklarına 200 roket atıldığını ifade eden Safi, saldırıda 2 sınır polisinin yaralandığını belirtti.

Safi, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve kimsenin Afganistan topraklarına saldırmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan sınırında karakol bulunmasını istemediğini dile getiren Safi, bu nedenle karakollara saldırı düzenlediklerini aktardı.

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