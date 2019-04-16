HABER

Pakistan Anayasa Mahkemesinden FETÖ'nün dilekçesine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, FETÖ'nün ülkedeki okullarının Türkiye Maarif Vakfına verilmesiyle ilgili kararın yeniden değerlendirilmesi için verdiği dilekçeyi geri çevirdi - Mahkeme ayrıca FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi kararını onadı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Anayasa Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkedeki okullarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) verilmesiyle ilgili kararın yeniden değerlendirilmesi için verdiği dilekçeyi reddetti.

TMV'nin Pakistan'daki avukatı Muhammed Süheyl Sacid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün, okullarının TMV'ye verilmesiyle ilgili geçen yıl mahkeme tarafından alınan kararın yeniden değerlendirilmesi için verdiği dilekçenin mahkeme heyeti tarafından reddedildiğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi ayrıca Aralık 2018'de aldığı FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi kararını tekrar teyit etti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, şubatta FETÖ'nün ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı başvuruyu usul yönünden reddetmişti.

Anayasa Mahkemesinin, Aralık 2018'de aldığı karar doğrultusunda FETÖ terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı 28 okulun TMV'ye devredilmesine karar verilmişti.

TMV, ocak ayından önce İslamabad'daki merkez yerleşkesini, ardından da en çok okulun bulunduğu Pencap eyaletindeki okulları devralmıştı. Ocak ayı içerisinde Hayber Pahtunhva ve Sindh eyaletindeki okulları da devralan TMV, son olarak Belucistan'daki okulları da devralarak ülkedeki tüm okulları bünyesine katmıştı.

PARTNER Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup... Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...
200 bin kelimelik yazılımı Türkçeye çevirdi200 bin kelimelik yazılımı Türkçeye çevirdi
Uluslararası Bilim Ödülü BUÜ’den Prof. Dr. Aydınlı’yaUluslararası Bilim Ödülü BUÜ’den Prof. Dr. Aydınlı’ya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi FETÖ Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın! İşte hiç görülmemiş fotoğraflar

Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın!

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

'Gözüm arkada kalmayacak!' 23 Nisan'a bir de böyle bakın

'Gözüm arkada kalmayacak!' 23 Nisan'a bir de böyle bakın

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı! İşte 23 Nisan ve Atatürk

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı! İşte 23 Nisan ve Atatürk

Geçmişten günümüze 23 Nisan

Geçmişten günümüze 23 Nisan

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu yıl 141 operasyonda 1608 şüpheli yakalandı

Bakanlık duyurdu! 297 örgüt çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.