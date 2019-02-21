Pakistan Anayasa Mahkemesinden FETÖ'nün talebine ret

BEHLÜL ÇETİNKAYA - Pakistan Anayasa Mahkemesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı başvuruyu usul yönünden reddettiği bildirildi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'daki avukatı Muhammed Süheyl Sacid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün Pakistan'daki okullarını geri almak için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu ve mahkemenin, talebi usul yönünden reddettiğini söyledi.

Sacid, ülkedeki FETÖ mensuplarının, TMV'ye verilen okulları geri almak için Pakistan'ın en meşhur ve pahalı avukatlarından birini tuttuğunu kaydetti.

FETÖ'nün, Pakistan'da terör örgütü olarak tanınması kararının iptali ve okullarının geri verilmesi için Anayasa Mahkemesine dilekçeyle başvurduğunu aktaran Sacid, söz konusu dilekçenin bugün mahkemede görüşüldüğünü belirtti.

Sacid, "FETÖ, Pakistan'daki okullarını geri almak için ve terör örgütü olarak tanınma kararının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, yeni avukatla başvurdukları için dilekçeyi kabul etmedi. Anayasa Mahkemesinde alınan bir kararın yeniden görülmesi için dilekçenin tekrar eski avukat tarafından doldurulması gerekiyor, yeni bir avukatla başvuru yapılamaz." dedi.