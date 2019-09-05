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Pakistan Ankara Büyükelçisi Qazi, Keşmir’e yardım çağrısında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Ankara’da Keşmir konulu bir panel düzenlendi.

Pakistan Ankara Büyükelçisi Qazi, Keşmir’e yardım çağrısında bulundu

Ankara’da Keşmir konulu bir panel düzenlendi. Panelde bir konuşma yapan Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, “Pakistan halkı ve hükümeti, Türkiye’deki kardeş halkın Keşmirliler hakkında tutarlı ve ilkeli desteğini bekliyor” dedi.
Hindistan ve Pakistan arasında kalan Keşmir bölgesi 1947’den beri karışık durumda ve karışıklığın hiç son bulmadığı bölgede şuan da Hindistan askerlerinin ablukası altında kalan Pakistanlıların neler yaşadıklarını, durumlarının ne olduğunu anlatmak üzere Ankara’da bir panel düzenlendi. Cammu ve Keşmir Anlaşmazlığı: Güncel Krizin Bölgesel Barış ve Güvenliğe Tehditleri başlıklı panel Ankara’da Stratejik Düşünce Enstitüsü konferans salonunda gerçekleşti.
Büyükelçi Qazi, “Neredeyse bir ay boyunca, Hindistan’ın işgal ettiği Cammu ve Keşmir, yaklaşık bir milyon Hint askerinin silah ve süngülerinin zorlayıcı kuvveti yoluyla uygulanan sanal bir abluka olarak, dünyanın geri kalanından uzakta kalmaya devam etti. Abluka ayrıca bu abluka iletişim alanını da kapsadı. Telefon yok, hücre kapsama alanı yok, internet yok, medya yok, basın ve kesinlikle insan hakları örgütleri ve gözlemciler yok. Demir yumruğu duyduk biliyoruz, Keşmir’de de onun Hint tezahürünü yani Saffron Demir Yumruğu’nu görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Türk hükümeti ve halkıyla çok iyi ilişkilerinin olduğunu hatırlatan Büyükelçi Qazi, “Hindistan işgalinde bulunan Jammu ve Keşmir’de acı çekenlerin yanı sıra Pakistan halkı ve hükümeti, devam eden insan hakları ihlallerini sona erdirmek ve aynı zamanda kendisinin hakkını güvence altına almak için Türkiye’deki kardeş halkın Keşmirliler hakkında tutarlı ve ilkeli desteğini biliyor” şeklinde konuştu.
Çok sayıda katılımcının bulunduğu panel Pakistan Ankara Büyükelçisi Qazi’nin konuşmasının ardından soru cevap bölümü ile devam etti.

Pakistan Ankara Büyükelçisi Qazi, Keşmir’e yardım çağrısında bulundu

Pakistan Ankara Büyükelçisi Qazi, Keşmir’e yardım çağrısında bulundu

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