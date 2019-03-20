Pakistan bakanlık binalarını satacak

Pakistan, hazineye kaynak sağlamak için bazı bakanlık ile bakanlıklara bağlı kurum binalarını satma kararı aldı.

Başbakan İmran Han başkanlığında toplanan Pakistan bakanlar kurulu toplantısının ardından konuşan Enformasyon Bakanı Favad Çaudri, tüm bakanlıklardan taşınmaz mallarına ilişkin bir liste istendiğini söyledi.

Han'ın talep ettiği listenin bugünkü toplantıda masaya yatırıldığını belirten Çaudri, "Hükümetin özellikle kullanılmayan binaları elden çıkarmak için önce ortak bir politika belirlemesi gerek çünkü her bakanlığın bu satışları engelleyen kendine ait politikası bulunuyor." diye konuştu.

Çaudri, bina satışlarının hazineye trilyonlarca Pakistan rupisi gelir sağlayacağını kaydetti.

Bakanlık binalarının satışı için dört bakandan oluşacak bir komite kurulması kararı da alındı.

Toplantıda Pakistan tarımını kalkındırma planı olan Ulusal Tarım Acil Eylem Planı da konuşuldu. Plan hakkında sunumu 2017 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından milletvekilliği düşürülen Cihangir Tarin yaptı.

Tarin, sunumunda Pakistan'ın 4 milyar dolar tarım ürünü ithalatı yaptığını, bu rakamın 2015'te 1,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Sadece yağlara 2 milyar dolar harcandığını ifade eden Tarin, 5 yılda yapılacak 2 milyar dolarlık yatırımla ülke tarımının gelişeceği ve ithal ürünlere harcanan miktarın azalacağını kaydetti.

