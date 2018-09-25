Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın açıklamalarına tepki göstererek "Savaş, hiçbir zaman problemlerin çözümü olmadı. Bu yüzden Pakistan barışçıl yaklaşımlara olumlu cevap verecektir." dedi.
Gafur, Rawat'ın Pakistan ordusunun teröre destek verdiğine yönelik iddialarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'ın bölgede barışın sağlanması için benzersiz çaba sergilediğini vurguladı.
Gafur, "Son 20 yılda çok çaba sarf ettik ve artık barış ve istikrar açısından olumlu bir süreçteyiz. Barışın değerini biliyoruz ve asla geri dönmeyiz." ifadelerini kullandı.
Hint sınır koruma askerlerinin Pakistan askerleri tarafından öldürüldüğü ve cesetlerinin tahrip edildiği iddialarını reddeden Gafur, Pakistan ordusunun profesyonel olduğunu ve profesyonelliğe aykırı bir davranışta bulunmayacağını vurguladı.
Gafur, şöyle devam etti:
"Biz, barışa ve birlikte yaşamaya inanıyoruz ancak çılgınca yaklaşımlar da gerekli cevabı alacaktır. Savaş hiçbir zaman problemlerin çözümü olmadı. Bu yüzden Pakistan barışçıl yaklaşımlara olumlu cevap verecektir. Şimdilik diyalog masasından kalkan taraf Hindistan oldu."
Gafur, Hindistan'da yaşanan gelişmelerin iç politikaya yönelik olduğunu da sözlerine ekledi.
General Rawat, Hindistan medyasına yaptığı açıklamada, Keşmir'deki özgürlükçü ya da Pakistan yanlısı hareketleri "terör faaliyeti" olarak nitelemiş ve Pakistan ordusunun bu hareketlerin arkasında olduğunu iddia etmişti.
Rawat, Pakistan kontrolündeki bölgeler de dahil bu hareketlere askeri operasyon düzenleyeceklerini belirterek, "Karşı tarafa da aynı onların bize yaptığı gibi karşılık vereceğiz. Onlar da bizim hissettiğimiz acının aynısını hissetmeli." ifadelerini kullanmıştı.
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