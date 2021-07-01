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Pakistan Başbakanı: "Bir Daha Asla ABD'yle Savaşta Ortak Olmayacağız"

01.07.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin içerisinde bulunduğu ekonomik ve güvenlikle ilgili sorunların, Pakistan’ın, ABD'nin Afganistan savaşına destek vermesinden kaynaklandığını söyledi. Han, uygulanan politikayı aptallık olarak nitelendirdi

Pakistan Başbakanı: "Bir Daha Asla ABD'yle Savaşta Ortak Olmayacağız"

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin içerisinde bulunduğu ekonomik ve güvenlikle ilgili sorunların, Pakistan’ın, Amerika’nın Afganistan savaşına destek vermesinden kaynaklandığını söyledi. Han, uygulanan politikayı aptallık olarak nitelendirdi.

Han parlamentoda yaptığı açıklamada “Biz Amerika’yla, barışta ortak olabilirz ve olmaya devam edeceğiz. Ancak bir daha asla çatışmalarda ortak olmayacağız” dedi.

Pakistan Başbakanı açıklamasında, ülkesinin Afganistan’daki terör operasyonları için ABD’ye askeri üsleri kullandırma olasılığını da bir kez daha reddetti.

İmran Han, ABD’de Afganistan savaşında verilen desteğin ülkesinde terör saldırılarını tetiklediğini saldırılarda 70 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve ekonomik olarak da Pakistan’ın 150 milyar dolar zarara uğradığını ifade etti. Han buna karşın Washington yönetiminin Pakistan’ı iki yüzlü ilan ettiğini söyledi.

Pakistan, ABD’nin Afganistan savaşı başladığından buy ana Washington’la iniş çıkışlı bir ilişki içerisinde.

İmran Han’ın bu suçlamalarına karşın Washington yönetimi, Pakistan’ın savaş sürecinde milyarlarca dolarlık yardımlar aldığını buna karşın Pakistan topraklarının Taleban tarafından bir sığınak olarak kullanılmaya devam ettiğini öne sürüyor.

ABD’nin Taleban’la vardığı anlaşma neticesinde 11 Eylül itibariyle Afganistan çekmesi tartışma yaratmaya devam ediyor. Pakistan da ABD’nin bu hızlı çekilme kararının doğru olmadığını savunuyor.

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