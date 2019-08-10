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Pakistan Başbakanı Han, Bahreyn Kralı Al Halife'yle Keşmir konusunu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 03:08 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı Han, Bahreyn Kralı Al Halife'yle Keşmir konusunu görüştü

MANAMA (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, yaptıkları telefon görüşmesinde, Cammu Keşmir sorununa dair tüm anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilkeleri, barış, güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Han, Al Halife'yi telefonla arayarak Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Her iki taraf görüşmede, anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine vurgu yaparak barış, güvenlik ve istikrarın önemini dile getirdi.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan bu kararı kınadığını açıklayan Pakistan, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

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Bahreyn Keşmir Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

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