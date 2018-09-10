Pakistan Başbakanı Han Çinli ve Suudi bakanlarla görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih El Avvad ile ayrı ayrı görüştü.

Ülkeye aynı günlerde resmi ziyarette bulunan iki bakanı Başbakanlık'ta kabul eden Han, ilk olarak Vang ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinde iki ülkenin dünyaya örnek olduğunu belirten Vang, projenin iki ülkenin çıkarlarına olduğunu kaydetti.

CPEC'in devamı için hükümetin üzerine düşenleri yapacağını söyleyen Han da Kasım ayında Çin'e davet edilmesinden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Han daha sonra Suudi bakanla bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin seviyesinden memnun olduğunu söyleyen Han, özellikle Suudi Arabistan'ın petrol, enerji, tarım ve hayvancılık şirketlerini Pakistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Ülkeden ayrılmak üzere havalimanına giden El Avvad, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki ülke ilişkilerini daha da geliştirmeyi umduklarını söyleyen El Avvad, iki ülkenin de ilişkilerdeki önceliğinin refah seviyesini artırmak olduğunu söyledi.