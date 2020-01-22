Pakistan Başbakanı Han: "Hindistan'da Nazi Almanyası'na benzer gelişmeler yaşanıyor"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen Uluslararası Medya Konseyi toplantısında Hindistan'da bugün yaşanan Müslüman karşıtı gelişmelerin Nazi Almanyası'yla benzerlik gösterdiğini söyledi. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 3 farklı oturumda konuşan Han, Pakistan-Hindistan ilişkileri, terörizm, küresel ısınma ve bölgesel konularda mesajlarını paylaştı. Han, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasında sorunların konuşulacağı bir ortam bulunmadığını, bu nedenle Birleşmiş Milletler (BM) ve büyük ülkelerin devreye girmesi gerektiğini belirtti. Hindistan'ın, ülkedeki protestolara yönelen dikkatleri başka yöne çevirmek için Pakistan'la gerilimi artırmasından endişe ettiğini ifade eden Han, "İki nükleer gücün çatışmayı düşünmesine bile izin verilmemesi gerekir. Uluslararası kurumlar ve ABD'nin bu nedenle bir adım atması gerekiyor. Ayrıca BM'nin Keşmir Kontrol Hattı'na bir an önce gözlemci göndermesi gerekiyor." dedi.

Başbakan olduktan sonra Hindistan'la diyalog yolları aramasına rağmen karşılık alamadığını da anlatan Han, Hindistan'ın azınlık karşıtı politikalarının ülkeyi felakete götürdüğünü dile getirdi. Han, ABD ile Hindistan arasındaki ilişkilere yönelik soruya ise "Bunu anlayışla karşılarım çünkü Hindistan büyük bir pazar. Endişemiz Hindistan'ın gittiği noktayla alakalı. Hindistan'da bugün yaşananlar Nazi Almanyası'yla şaşırtıcı bir benzerlik içinde." ifadelerini kullandı. - "Pakistan artık hiçbir çatışmanın parçası olmayacak" WEF kapsamındaki özel oturumda konuşan Han, Pakistan'ın son 40 yılda terörizm ve savaşlardan en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaliyle başlayan istikrarsızlığın en çok Pakistan'a zarar verdiğini kaydetti. Çatışmaların ve savaşın ülkede binlerce can kaybı ve maddi kayba sebep olduğunu anlatan Han, "Ekonominizi barış ve istikrarın olmadığı bir ortamda büyütemezsiniz. Pakistan artık hiçbir çatışmanın tarafı ve parçası olmayacak, yalnızca barışın tarafında olacaktır." diye konuştu.