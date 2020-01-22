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Pakistan Başbakanı Han: "Hindistan'da Nazi Almanyası'na benzer gelişmeler yaşanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 21:26 | Son Güncelleme

"Endişemiz Hindistan'ın gittiği noktayla alakalı. Hindistan'da bugün yaşananlar Nazi Almanyası'yla şaşırtıcı bir benzerlik içinde" - "Afganistan'da barışçıl çözüme hiç bu kadar yakın olmamıştık"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen Uluslararası Medya Konseyi toplantısında Hindistan'da bugün yaşanan Müslüman karşıtı gelişmelerin Nazi Almanyası'yla benzerlik gösterdiğini söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 3 farklı oturumda konuşan Han, Pakistan-Hindistan ilişkileri, terörizm, küresel ısınma ve bölgesel konularda mesajlarını paylaştı.

Han, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasında sorunların konuşulacağı bir ortam bulunmadığını, bu nedenle Birleşmiş Milletler (BM) ve büyük ülkelerin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan'ın, ülkedeki protestolara yönelen dikkatleri başka yöne çevirmek için Pakistan'la gerilimi artırmasından endişe ettiğini ifade eden Han, "İki nükleer gücün çatışmayı düşünmesine bile izin verilmemesi gerekir. Uluslararası kurumlar ve ABD'nin bu nedenle bir adım atması gerekiyor. Ayrıca BM'nin Keşmir Kontrol Hattı'na bir an önce gözlemci göndermesi gerekiyor." dedi.

Başbakan olduktan sonra Hindistan'la diyalog yolları aramasına rağmen karşılık alamadığını da anlatan Han, Hindistan'ın azınlık karşıtı politikalarının ülkeyi felakete götürdüğünü dile getirdi.

Han, ABD ile Hindistan arasındaki ilişkilere yönelik soruya ise "Bunu anlayışla karşılarım çünkü Hindistan büyük bir pazar. Endişemiz Hindistan'ın gittiği noktayla alakalı. Hindistan'da bugün yaşananlar Nazi Almanyası'yla şaşırtıcı bir benzerlik içinde." ifadelerini kullandı.

- "Pakistan artık hiçbir çatışmanın parçası olmayacak"

WEF kapsamındaki özel oturumda konuşan Han, Pakistan'ın son 40 yılda terörizm ve savaşlardan en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaliyle başlayan istikrarsızlığın en çok Pakistan'a zarar verdiğini kaydetti.

Çatışmaların ve savaşın ülkede binlerce can kaybı ve maddi kayba sebep olduğunu anlatan Han, "Ekonominizi barış ve istikrarın olmadığı bir ortamda büyütemezsiniz. Pakistan artık hiçbir çatışmanın tarafı ve parçası olmayacak, yalnızca barışın tarafında olacaktır." diye konuştu.

Suudi Arabistan ve ABD ile İran arasındaki sorunlara da çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Han, Afganistan'daki barış süreci için ise "Afganistan'da barışçıl çözüme hiç bu kadar yakın olmamıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Han'ın üzerinde durduğu bir diğer nokta ise küresel ısınma oldu. Pakistan'ın küresel ısınmadan en çok etkilenecek ilk 10 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Han, yıllardır partisinin yönettiği Hayber Pahtunhva eyaletinde 1 milyar ağaç dikildiğini, 2018 yılından beri iktidarda olduğu Pakistan'da ise gelecek 4 yıl içinde 10 milyar ağaç dikileceğini söyledi.

Küresel ısınmayı "Sessiz katil" olarak nitelendiren Han, ağaçlandırmanın önemine vurgu yaparak, Pakistan'ın tek başına küresel ısınmayla mücadele edemeyeceğini söyledi.

- "Pakistan ilk kez teröristleri rehabilite ediyor"

"Pakistan, Strateji, Diyalog" isimli oturumda da bir konuşma yapan Han, terörizmin Pakistan'da binlerce can kaybına ve maddi kayba sebep olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın terörle etkin mücadele ederek terör saldırıları ve can kayıplarını azalttığını belirten Han, "Pakistan ilk defa teröristleri rehabilite ediyor ve barışın ülkeye kattıklarının tadını çıkarıyor. Barışın getirisi olarak ülkemizde turizm gelirleri ikiye katlandı." dedi.

Barışın sağlanmasıyla ekonomik büyümenin de gerçekleşmeye başladığını kaydeden Han, "Son bir yılda yabancı yatırım yüzde 200 arttı. Gençlerimize iş sağlamak ve ekonomimizi büyütmek için yabancı yatırımcıyı ülkemize çekecek her türlü adımı atıyoruz." diye konuştu.

Han, hala keşfedilmemiş noktaları bulunan Pakistan'ın başta turizm olmak üzere tarım, madencilik, enerji ve iletişim teknolojileri alanında yatırımcılara kapısının sonuna kadar açık olduğunu da sözlerine ekledi.

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Davos Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

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