HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

07.04.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan Başbakanı Han’ın artan tecavüz vakalarından "kadınların baştan çıkarıcı kıyafetlerini" sorumlu tutması infial yarattı. Han, herkeste aynı iradenin olmadığını savunarak, kadınlara örtünmelerini tavsiye etmişti.

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın ülkedeki tecavüz vakalarındaki artışın nedenlerine ilişkin açıklamaları ülkede infial yarattı. Han, geçen hafta sonu verdiği bir televizyon röportajında Pakistan’da artan tecavüz vakalarından "kadınların kışkırtıcı kıyafetlerini" sorumlu tutmuştu.

Başbakan, tecavüz vakalarında görülen artışın bir toplumda "bayağılık artarsa" ne olacağının göstergesi olduğunu savunmuştu. Han, kadınlara erkekleri baştan çıkmasını engellemek için kapanmalarını tavsiye etmiş, kadınların peçe ve benzeri giysilerle örtünmesi ve sosyal yaşamda fiziki olarak erkeklerden ayrılması olan "Perde konsepti, baştan çıkarmaları engellemek üzerine kurulu. Herkesin bunun önüne geçecek iradesel gücü yok" diye konuşmuştu.

PAKİSTANLILARDAN TEPKİ

Han’ın açıklamalarına yüzlerce Pakistanlı’nın imza attığı, internette yayımlanan bir açıklamayla tepki gösterildi. Açıklamada, "Suç yalnızca tecavüzcüde ve Han gibilerinin söylemleriyle teşvik edilen kültür de dahil, tecavüzcünün sırtını sıvazlayan sistemdedir" denildi.

"SUÇU MAĞDURLARA ATMAKTIR"

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu da Han’ın ifadelerinden dolayı dehşete düştüklerini ifade etti. Komisyonunun açıklamasında, "(Han’ın açıklamaları) tecavüzlerin nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği hakkındaki çarpıcı cahilliği göstermesinin yanı sıra, suçu da mağdurlara atmaktadır" denildi. Pakistan’da cinsel taciz vakaları nadiren soruşturma konusu oluyor. Uluslararası cinsiyet eşitliği araştırmalarında son sıralarda yer alan ülkenin büyük bölümünde, "namusları kirlendiğine inanılan" kadınlar aile için bir utanç kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu kadınlar, şiddetle hatta ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Bitcoin ile kimyasal silah siparişiBitcoin ile kimyasal silah siparişi
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Pakistan

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.