Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Mahathir'le Keşmir'i görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'le Keşmir'le ilgili gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Han, Mahathir'i telefonla arayarak Hindistan kontrolündeki Keşmir'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Mahathir'e, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayarak Keşmir'le ilgili tasarruflarda bulunduğunu ileten Han, Hindistan'ın attığı adımların hem Keşmir'de hem de bölgede barışa zarar verdiğini belirtti.

Mahathir de gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirerek Han ile eylülde düzenlenecek BM Genel Kurulunda görüşmek istediğini aktardı.

Hindistan'da hükümet, gün içerisinde, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması amacıyla parlamentoya teklif sunmuştu.

Pakistan ise Hindistan'ın bu kararının BMGK kararlarına aykırı olduğunu belirterek kararı kınamış ve karşılık vermekten çekinmeyeceğini duyurmuştu.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.