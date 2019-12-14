Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

RİYAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gelen Han'ın Bin Selman ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Pakistan merkezli Geo News isimli televizyon kanalının daha önce Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal'a dayandırdığı haberde, Han'ın ziyaretinin, ikili iş birliği ve iki ülke liderleri arasındaki rutin görüşmeler çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Han, mayıs, eylül ve ekim aylarında Suudi Arabistan'a 3 ziyarette bulunmuştu.

Pakistan Başbakanı Ekim 2018'de, ülkesinin, Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında ara buluculuk rolü oynayacağını söylemişti.

