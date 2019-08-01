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Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens Selman ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Pakistan Başbakanı İmran Han ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Pakistan Başbakanı İmran Han ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Han, Suudi Arabistan’ın Pakistan’a gösterdiği destek için veliaht prense teşekkür ederek, Suudi Arabistan ile ilişkilerin gelişmesinin önemli olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ise Pakistan’ı güvenilir dost olarak nitelendirdi.
Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ilişkiyi öven Selman, iki ülkenin çeşitli alanlarda ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaptı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Şubat ayında Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladıklarını açıklamıştı

Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens Selman ile görüştü

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