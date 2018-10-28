Pakistan Başbakanı Han'dan 29 Ekim mesajı

Pakistan Başbakanı İmran Han, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Atalarımızın, Türk kardeşlerimizin ulusal mücadelesinde onların yanında olması bizim için büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Han, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Pakistan halkı, hükümeti ve kendi adıma Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü gibi hayırlı bir günü kutlamaktan, Türk halkı ve hükümetini tebrik etmekten mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, emperyalizme ve kolonyalizme boyun eğmeyen bir milletin ihya ettiği bir devlet olduğunu kaydeden Han, "Türk halkının o günkü cesareti bugün hala hürriyet aşığı insanlarda yankı buluyor." ifadelerine yer verdi.

Kurtuluş Savaşı'nda Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkına verdiği desteğe de değinen Han, şunları kaydetti:

"Atalarımızın, Türk kardeşlerimizin ulusal mücadelesinde onların yanında olması bizim için büyük bir gurur. Türk kardeşlerimizi de aynı şekilde yaşadığımız tüm zorluklarda yanımızda görüyoruz. Bu destek ve dostluk aynı kültür, inanç ve tarihe dayanıyor."