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Pakistan Başbakanı Han'dan ABD Başkanı Trump'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han: - "ABD, Pakistan'ı kendi hatalarını örtmek için günah keçisi ilan etmek yerine, madem 14 bin NATO askeri ve 250 bin Afgan askeri ile yapılan terörle mücadeleye 1 trilyon dolar harcadı, Taliban şu an neden eskisinden daha güçlü onu açıklasın?"

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesini terörle mücadelede ABD'ye yardım etmemekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek, "ABD, Pakistan'ı günah keçisi ilan etmek yerine, madem terörle mücadeleye 1 trilyon dolar harcadı, Taliban neden daha güçlü onu açıklasın." dedi.

Han, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın "Pakistan'ı destekliyoruz, onlara yılda 1,3 milyar dolar veriyoruz ama onlar bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." sözlerine cevap verdi.

Hiçbir Pakistanlının 11 Eylül saldırılarında yer almadığını kaydeden Han, "Hiçbir Pakistanlı 11 Eylül'de yer almamasına rağmen ABD'nin terörle yürüttüğü savaşta onlara yardım ettik. 75 bin can kaybının yanında 123 milyar doların üzerinde maddi kaybımız var. ABD'nin yardımı ise 20 milyar dolar gibi önemsiz bir miktardı." ifadelerini kullandı.

Han, ABD'nin Afganistan'a askeri operasyonlar başlatmasıyla bu ülkenin sınırında yer alan Aşiretler Bölgesi'nin çok büyük zarar gördüğünü ve milyonlarca insanın yerinden edildiğini vurguladı.

Trump'ın sözlerine rağmen, ABD'nin Taliban'a karşı yürüttüğü operasyonlara destek vereceklerini aktaran Han, "Acaba Başkan Trump bunları yapacak başka bir müttefike sahip mi? ABD, Pakistan'ı kendi hatalarını örtmek için günah keçisi ilan etmek yerine, madem 14 bin NATO askeri ve 250 bin Afgan askeri ile yapılan terörle mücadeleye 1 trilyon dolar harcadı, Taliban şu an neden eskisinden daha güçlü onu açıklasın." ifadelerini kullandı.

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Donald Trump Pakistan Başbakanı İmran Han

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