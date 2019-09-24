Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan çıkışı

WASHINGTON (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin, ABD'nin teröre karşı verdiği savaşa katılmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde Trump'a, "Afganistan’da 19 yıllık savaşta başarısız oldunuz, 19 yıl daha kalsanız yine de başarısız olacaksınız" diyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul Toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Han, Amerikan Dış İlişkiler Konseyinde (CFR) konuştu.

Burada bölgedeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Han, ABD'nin Afganistan stratejisini eleştirdi.

Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan güçlerin yaptıklarına önce cihat denildiğine dikkati çeken Han, ABD'nin daha sonra ülkeyi işgal ederek aynı unsurları terörist olarak tanımladığını ve Pakistan'ın de buna katıldığını söyledi.

Han, "(Pakistan'ın Afganistan işgaline katılması) Buna ilk günden beri karşıydım çünkü onları önce çok büyük bir şey olan cihat için eğittik sonra da aynı gruba 'Bu yaptığınız terörizmdir.' dedik. Biz en azından tarafsız durabilirdik. ABD'nin 11 Eylül sonrası küresel teröre karşı savaşına katılmakla Pakistan en büyük hatalardan birini yaptı." diye konuştu.