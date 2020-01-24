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  4. Pakistan Başbakanı Han'dan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" eleştirilerine yanıt:

Pakistan Başbakanı Han'dan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" eleştirilerine yanıt:

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

"Pakistan için borç tuzağı olduğunu söylemek çok anlamsız"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin-Pakistan ekonomik ilişkileri ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesine getirilen eleştirilere "anlamsız" diyerek yanıt verdi.

Amerikan CNBC televizyonuna konuşan Han, Pakistan'ın ekonomik olarak zor dönemler geçirdiği bir zamanda, Çin'in Kuşak-Yol projesi ve CPEC ile Pakistan'a yardım elini uzattığını belirterek, "Çin'e bizi kurtardığı için minnettarız." dedi.

Han, Çin'in Pakistan'a yatırım yaptığı ve krediler verdiğini vurgulayarak, "Çin'den aldığımız borç, toplam borcumuzun yüzde 5 veya 6'sını oluşturuyor. CPEC'in Pakistan için borç tuzağı olduğunu söylemek çok anlamsız." değerlendirmesinde bulundu.

CPEC kapsamında kurulan liman, serbest ticaret bölgesi ve ulaşım ağının başka ülkelerden yabancı yatırımcı için fırsat olduğuna dikkati çeken Han, "Çin de Pakistan'ın yabancı yatırımcı çekecek potansiyele sahip olduğunu görerek yatırımını ülkemize yapıyor." ifadesini kullandı.

- "ABD ya da BM, Keşmir'de çözüm için müdahil olmalı"

Han, Keşmir sorununa ilişkin açıklamalarda da bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşmiş Milletlerden (BM) Keşmir sorununun çözümü için arabuluculuk talep ettiğini aktaran Han, "ABD'nin Keşmir sorununa müdahale etmesi nasıl bir sonuç doğurur bilmiyorum ama ben, dahil olmaları için elimden geleni yapacağım çünkü Keşmir, tahmin edilenden daha büyük bir sorun." diye konuştu,

Han, Hindistan ve Pakistan'ın iki nükleer güç olduğunu hatırlatarak, "Bu yüzden dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı olan Trump'ın, Keşmir sorununa müdahil olmasını istiyorum. BM ya da ABD müdahil olmalı." dedi.

Hindu üstünlüğünü savunan politikalar nedeniyle Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyonun arttığını kaydeden Han, Hindistan'ı etnik temizlik yapmak ve Nazi Almanyası'na benzer uygulamaları hayata geçirmekle suçladı.

Han, Keşmir'de çözümün bölgede referandum yapılmasıyla sağlanacağını ancak Hindistan'ın, Keşmir'in demografik yapısını değiştirme çabaları içinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, Pakistan'a yaptığı resmi ziyarette, CPEC'in şeffaf bir proje olmadığını, projede Dünya Bankasının kara listesindeki şirketlerin yer aldığını ve CPEC'in Pakistan'a refah değil borç olarak döneceğini söylemişti.

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Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Keşmir Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

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