Pakistan Başbakanı Han'dan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" eleştirilerine yanıt:

Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin-Pakistan ekonomik ilişkileri ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesine getirilen eleştirilere "anlamsız" diyerek yanıt verdi.

Amerikan CNBC televizyonuna konuşan Han, Pakistan'ın ekonomik olarak zor dönemler geçirdiği bir zamanda, Çin'in Kuşak-Yol projesi ve CPEC ile Pakistan'a yardım elini uzattığını belirterek, "Çin'e bizi kurtardığı için minnettarız." dedi.

Han, Çin'in Pakistan'a yatırım yaptığı ve krediler verdiğini vurgulayarak, "Çin'den aldığımız borç, toplam borcumuzun yüzde 5 veya 6'sını oluşturuyor. CPEC'in Pakistan için borç tuzağı olduğunu söylemek çok anlamsız." değerlendirmesinde bulundu.

CPEC kapsamında kurulan liman, serbest ticaret bölgesi ve ulaşım ağının başka ülkelerden yabancı yatırımcı için fırsat olduğuna dikkati çeken Han, "Çin de Pakistan'ın yabancı yatırımcı çekecek potansiyele sahip olduğunu görerek yatırımını ülkemize yapıyor." ifadesini kullandı.

- "ABD ya da BM, Keşmir'de çözüm için müdahil olmalı"

Han, Keşmir sorununa ilişkin açıklamalarda da bulundu.