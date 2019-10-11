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Pakistan Başbakanı Han'dan dünya medyasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 08:54 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han: - "Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, Hint işgalindeki Keşmir'e sessiz kalmasına şaşırıyorum"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı ablukanın dünya medyasında yer almamasını eleştirerek, "Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, Hint işgalindeki Keşmir'e sessiz kalmasına şaşırıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i 900 bin askerle abluka altına aldığını belirtti.

Yaklaşık 8 milyon insanın abluka altındaki Cammu Keşmir'de yaşadığını vurgulayan Han, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, uluslararası alanda tartışmalı bölge olmasına rağmen, 8 milyon insanı Hindistan tarafından 900 bin askerle işgal edilen Keşmir'deki insani krize sessiz kalmasına şaşırıyorum."

Han, Cammu Keşmir'in iki ayı aşkın bir zamandır abluka altında olduğuna dikkati çekerek, "İki ayı aşkın bir zamandır iletişim kısıtlanıyor, aralarında siyasi liderlerin ve çocukların bulunduğu binlerce insan hapsedildi. İnsani kriz büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son 30 yılda 100 binden fazla Keşmirlinin Hint saldırıları neticesinde hayatını kaybettiğini anımsatan Han, "Hindistan işgalindeki Cammu Keşmir'de insanlar yıllardır kendilerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından verilen kendi kaderini belirleme hakkını hayata geçirebilmek için savaşıyor." paylaşımında bulundu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Cammu Keşmir Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

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