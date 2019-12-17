Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan ve Türk halkına "mülteci övgüsü"

CENEVRE (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, Türkiye'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Han, İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Birinci Küresel Mülteci Forumu'da konuştu.

Konuşmasına, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, Türkiye'nin dünyada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadeleriyle başlayan Han, harekete geçilmezse daha büyük mülteci krizlerinin kapıda olduğu uyarısında bulundu.

Han, Pakistan'ın "insanlık tarihinin en büyük mülteci sorunundan doğduğunu" hatırlatarak, ülkesinin tek seferde 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve 40 yıl sonra halen 1,4 milyon kayıtlı mültecinin bulunduğunu dile getirdi.

- Dünyaya Keşmir uyarısı

Konuşmasında, Keşmir sorununa da değinen Han, 5 Ağustos'tan bu yana 8 milyon Keşmirlinin "adeta hapsedildiğini" ve Hindistan'ın yeni bir krize neden olduğunu söyledi.

Han, "Dünyanın anlaması gereken en önemli şey, asıl amacın Keşmir'in demografisini Müslüman çoğunluktan Müslüman azınlığa dönüştürmek olduğudur." değerlendirmesinde bulundu.