Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'a diyalog çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir sorununun Afganistan'da olduğu gibi diyalogla çözülebileceğini kaydetti.

Keşmir'de geçen hafta yaşanan saldırı sonrasında yükselen Hindistan-Pakistan gerilimiyle ilgili "ulusa sesleniş" konuşması yapan Han, Hindistan'ın herhangi bir soruşturma yapmadan saldırı nedeniyle Pakistan'ı suçladığını söyledi.

Hindistan'ın iddialarına cevap veren Han, "Hindistan saldırının hemen ardından hiçbir kanıtı veya soruşturması olmadan, bu saldırının bize nasıl bir faydası olacağını düşünmeden Pakistan'ı suçladı." diye konuştu.

İmran Han, Pakistan'ın son 15 yılını terörle mücadeleye harcadığını ve böyle bir saldırıdan çıkar ummayacağını belirterek, "Hindistan geçmişte mi yaşamak istiyor? Biz istikrar istiyoruz. Yeni Pakistan, yeni bir zihniyete sahip." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın geçerli kanıtları sunması halinde gerekli soruşturmanın Pakistan tarafından yapılacağını söyleyen Han, "Bu teklifi baskı altında olduğumuz için değil, dış politika anlayışımız bu olduğu için yapıyorum." dedi.