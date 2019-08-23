Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hindistan işgali" altındaki Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımın önlenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

"Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla Twitter'dan açıklama yapan Han, "Keşmir" halkının Hindistan hükümetince "tüm temel hak ve özgürlüklerinden yoksun" bırakıldığını vurguladı.

Han, milyonlarca Keşmirlinin "acımasız Hindistan işgali, tacizi ve şiddeti" altında bulunduğuna işaret ederek, "Hindistan işgal kuvvetlerinin", bölge halkının Kurban Bayramı dahil olmak üzere dini uygulamalarını engellediğinin altını çizdi.

Uluslararası toplumun, din veya inanç temelli şiddet mağdurlarıyla dayanışma gösterdiğine dikkati çeken Han, "Dünya Hindistan işgali altındaki Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımın önlenmesi için harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.