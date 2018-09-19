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Pakistan Başbakanı ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

İlk yurtdışı gezisini Suudi Arabistan'a yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, Kral Selman tarafından kabul edildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, göreve başladığından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Cidde'deki Selam Sarayı'nda kabul etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yolları ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kral Selman ve Han'ın görüşmesinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Pakistan Dşişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile iki ülkeden bazı yetkililer de bulundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, Pakistan Başbakanı onuruna akşam yemeği verdiği ifade edildi.

Han'ın Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geçmesi bekleniyor.

Pakistan Ulusal Meclisi'nde (NA) 17 Ağustos'ta yapılan başbakanlık seçiminde 22'nci başbakan olarak seçilen İmran Han, dün Suudi Arabistan'a gelmişti.

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Pakistan Riyad Suudi Arabistan

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