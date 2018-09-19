Pakistan Başbakanı ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, göreve başladığından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Cidde'deki Selam Sarayı'nda kabul etti.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yolları ile bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kral Selman ve Han'ın görüşmesinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Pakistan Dşişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile iki ülkeden bazı yetkililer de bulundu.
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, Pakistan Başbakanı onuruna akşam yemeği verdiği ifade edildi.
Han'ın Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geçmesi bekleniyor.
Pakistan Ulusal Meclisi'nde (NA) 17 Ağustos'ta yapılan başbakanlık seçiminde 22'nci başbakan olarak seçilen İmran Han, dün Suudi Arabistan'a gelmişti.
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!
Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum