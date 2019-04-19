HABER

Pakistan Başbakanı İmran Han kabinede köklü değişiklikler yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han, Eset Ömer’in Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından 7 aylık hükümetinde kabinede köklü değişiklikler yaptı.Başbakan İmran Han, 2010 ile 2013 yılları arasında Halk Partisi’nin iktidarı sırasına sırada Maliye Bakanı olarak görev yapan, Harvard Üniversitesinde ekonomi eğitimi alan ve uzun yıllar Dünya Bankası’nda çalışan Abdulhafız Şeyh’i ülkeyi kötüye giden ekonomik karmaşadan çıkarması beklentisiyle Maliye Bakanlık Danışmanı olarak atadı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Eset Ömer’in Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından 7 aylık hükümetinde kabinede köklü değişiklikler yaptı.
Başbakan İmran Han, 2010 ile 2013 yılları arasında Halk Partisi’nin iktidarı sırasına sırada Maliye Bakanı olarak görev yapan, Harvard Üniversitesinde ekonomi eğitimi alan ve uzun yıllar Dünya Bankası’nda çalışan Abdulhafız Şeyh’i ülkeyi kötüye giden ekonomik karmaşadan çıkarması beklentisiyle Maliye Bakanlık Danışmanı olarak atadı. Kabinede köklü değişiklik yapan İmran Han, Fawad Chaudhry’i Bilim ve Teknoloji Bakanlığına atadı. Emekli Tuğgeneral İcaz Ahmed Şah’ı İçişleri Bakanlığına atayan İmran Han, Enerji uzmanı Nedim Babar’ı Petrol Bakanlığına getirdi.
Pakistan’da parlamento dışından atanan bakanlar, kendilerine danışman verilmesine rağmen bilfiil bakanlık görevi yapıyor.
Görevinden istifa eden Maliye Bakanı Eset Ömer, Pakistan’ın yeniden IMF programına gideceğini belirterek halefinin işinin çok zor olduğu ikazında bulundu. Ömer basına yaptığı açıklamada "Kimse yeni bakandan işleri 2-3 ay içinde yoluna koymasını beklemesin. Yeni bütçe zor bir bütçe olacak" dedi.
Bazı iş grupları ve yatırımcılar, Eset Ömer’in IMF ile anlaşma yerine Çin ve Suudi Arabistan gibi müttefik ülkelerden, 10 milyar dolar gibi kısa dönemli borç almasını eleştiriyordu. Ömer IMF ile görüşmeleri sürdürüyordu ancak kötüleşen ekonomi ve enflasyonun yüzde 35 ile beş yıllık en yüksek seviyeye çıkması sebebiyle eleştiriliyordu.
Pakistan’da 2020 Haziran’ında sona erecek olan mali yılın bütçesinin mayıs ayında açıklanması öngörülüyor. Pakistan’ın 1980 yılından beri IMF ile yaptığı borç anlaşmasının 13’üncüsünü imzalaması bekleniyor.
İmran Han her ne kadar sallanan bir ekonomi devralsa da vadettiği gibi ülkeyi istikrara kavuşturup refah getirme sözünü yerine getirememekle eleştiriliyor.
Hükümetin yıllık büyüme oranını 6,2 olarak öngörürken Merkez Bankası tahmini yıllık büyük oranını 2,9 olarak bekliyor.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirmeErdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Seçimi kaybeden Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeni görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Ekrem İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.