Pakistan Başbakanı İmran Han kabinede köklü değişiklikler yaptı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Eset Ömer’in Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından 7 aylık hükümetinde kabinede köklü değişiklikler yaptı.

Başbakan İmran Han, 2010 ile 2013 yılları arasında Halk Partisi’nin iktidarı sırasına sırada Maliye Bakanı olarak görev yapan, Harvard Üniversitesinde ekonomi eğitimi alan ve uzun yıllar Dünya Bankası’nda çalışan Abdulhafız Şeyh’i ülkeyi kötüye giden ekonomik karmaşadan çıkarması beklentisiyle Maliye Bakanlık Danışmanı olarak atadı. Kabinede köklü değişiklik yapan İmran Han, Fawad Chaudhry’i Bilim ve Teknoloji Bakanlığına atadı. Emekli Tuğgeneral İcaz Ahmed Şah’ı İçişleri Bakanlığına atayan İmran Han, Enerji uzmanı Nedim Babar’ı Petrol Bakanlığına getirdi.

Pakistan’da parlamento dışından atanan bakanlar, kendilerine danışman verilmesine rağmen bilfiil bakanlık görevi yapıyor.

Görevinden istifa eden Maliye Bakanı Eset Ömer, Pakistan’ın yeniden IMF programına gideceğini belirterek halefinin işinin çok zor olduğu ikazında bulundu. Ömer basına yaptığı açıklamada "Kimse yeni bakandan işleri 2-3 ay içinde yoluna koymasını beklemesin. Yeni bütçe zor bir bütçe olacak" dedi.

Bazı iş grupları ve yatırımcılar, Eset Ömer’in IMF ile anlaşma yerine Çin ve Suudi Arabistan gibi müttefik ülkelerden, 10 milyar dolar gibi kısa dönemli borç almasını eleştiriyordu. Ömer IMF ile görüşmeleri sürdürüyordu ancak kötüleşen ekonomi ve enflasyonun yüzde 35 ile beş yıllık en yüksek seviyeye çıkması sebebiyle eleştiriliyordu.

Pakistan’da 2020 Haziran’ında sona erecek olan mali yılın bütçesinin mayıs ayında açıklanması öngörülüyor. Pakistan’ın 1980 yılından beri IMF ile yaptığı borç anlaşmasının 13’üncüsünü imzalaması bekleniyor.

İmran Han her ne kadar sallanan bir ekonomi devralsa da vadettiği gibi ülkeyi istikrara kavuşturup refah getirme sözünü yerine getirememekle eleştiriliyor.

Hükümetin yıllık büyüme oranını 6,2 olarak öngörürken Merkez Bankası tahmini yıllık büyük oranını 2,9 olarak bekliyor.



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