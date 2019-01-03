HABER

Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 18:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti - Pakistan Başbakanı İmran Han: - "Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı. Kitaplarını okudum. Bir Mevlana uzmanı değilim ama kitaplarını yeterince okudum. Mevlana, sufizmin en büyük temsilcisidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

İmran Han, Konya Havalimanı'nda Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve il protokolünce karşılandı.

Daha sonra beraberindeki heyetle Mevlana Müzesi'ne giden konuk Başbakan, burada Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua etti, yetkililerden bilgi aldı.

İmran Han, müze çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sufizmin takipçisi olduğunu söyledi.

Sufizmi takip eden herkes gibi kendisinin de Hazreti Mevlana'nın kitaplarını, eserlerini okuduğunu aktaran İmran Han, "Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı. Kitaplarını okudum. Bir Mevlana uzmanı değilim ama kitaplarını yeterince okudum. Mevlana, sufizmin en büyük temsilcisidir."

Daha önce geldiği Türkiye'de Mevlana Müzesi'ni ziyaret etme fırsatı bulamadığını belirten Han, "Eylül 2017'de iki oğlumla İstanbul'a gelmiştim. Buraya çok gelmeyi istedik ama gelemedik. Bu sefer gelebildik." dedi.

Pakistan Milli Şairi Muhammed İkbal'in makamında dua eden Han'a, Mevlana'nın eseri Divan-ı Kebir ve tablo hediye edildi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı görevine başladıArdahan Valisi Mustafa Masatlı görevine başladı
Anestezide oksijen yerine azot verilen Ege, hayati tehlikeyi atlattıAnestezide oksijen yerine azot verilen Ege, hayati tehlikeyi atlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mevlana Müzesi Pakistan Başbakanı İmran Han

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Şimdi de AKOM...

İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Şimdi de AKOM...

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.