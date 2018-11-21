Pakistan Başbakanı İmran Han Malezya'da

Pakistan Başbakanı İmran Han, Malezya Başbakan Mahathir Muhammed'e duyduğu hayranlığı dile getirerek, "Mahathir'in Malezya'yı nasıl değiştirdiği ve yaptığı reformlar ortada. Malezya'yı model almak istiyoruz. Malezya'dan öğrenecek çok şey var." dedi.

Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, Han ve Muhammed'in, Putra Jaya kentindeki Başkanlık Sarayı'nda resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkilerin arttırılması ele alındı.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan İmran Han, "Mahathir'in liderliğine hayranım. Mahathir'in Malezya'yı nasıl değiştirdiği ve yaptığı reformlar ortada. Malezya'yı model almak istiyoruz. Malezya'dan öğrenecek çok şey var. Mahathir'in tecrübelerinden yaralanmak istiyoruz. Bu görüşme bunun için çok büyük bir fırsat oldu." ifadelerini kullandı.

Han, Malezya ve Pakistan'ın ortak sorunları olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Bu sorunları çözebilmek için birlikte gayret göstereceğiz. İki ülke yaşadığı tecrübeleri birleştirerek bu sorunları aşacak." diye konuştu.

Pakistan Başbakanı Han, ülkesinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) diyalog partneri olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Mahathir Muhammed'de ziyaret için İmran Han'a teşekkür ederek, "Malezya'da faydalı temaslarda bulunmanızı diliyorum." şeklinde konuştu.

