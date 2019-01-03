Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye’ye geliyor

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- PAKİSTAN İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han, 2 günlük resmi ziyaret için 3 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada; Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar üzerinde durulacaktır. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

