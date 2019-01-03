HABER

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2019 12:48 | Son Güncelleme

PAKİSTAN İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han, 2 günlük resmi ziyaret için 3 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- PAKİSTAN İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han, 2 günlük resmi ziyaret için 3 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada; Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar üzerinde durulacaktır. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Beştepe’deIrak Cumhurbaşkanı Salih, Beştepe’de
Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta için kesin ihraç talebi!

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta için kesin ihraç talebi!

Devlet Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor? Tayfun Atay yazdı

Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı krizi uyarısı: İstirahate alırız

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Ömer Çelik açıkladı! AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.