Pakistan Başbakanı Khan, hükümetine kurulan komplonun arkasında ABD olduğunu iddia etti

Görevden alınması için gensoru önergesi verilen Pakistan Başbakanı Imran Khan, hükümetini devirmek için bir yabancı komplonun "kanıtını" gösterdiği iddia edilen "tehdit notu"ndan bahsetti. Khan konuşması sırasında dil sürçmesiyle komplonun arkasındaki ülke olarak "Amerika Birleşik Devletleri" adını verdi, ancak hızla konuşmasına devam ederek, "yabancı bir ülkenin" Pakistan ulusuna karşı bir "tehdit notu" gönderdiğini belirtti.

Söz konusu notun gen soru önergesi sunulmadan önce geldiğini aktaran Khan, “Demek ki yurt dışındaki bu insanlarla (muhalefet) bağlantılıydılar, Pakistan'a kızdıklarını söylüyorlar. Bunu bahane ediyorlar. Imran Khan güven oylamasını kaybederse Pakistan'ı affedeceklerini söylüyorlar ancak hamle başarısız olursa Pakistan’ın zor bir dönemden geçmek zorunda kalacağını ifade ediyorlar" dedi.

"BİZİ TEHDİT EDİYOR"

Khan notta, “Imran Han başbakan olarak kalırsa ilişkilerimiz bozulacak ve zorluklarla karşılaşacaksınız” ifadelerinin yer aldığını aktararak, “Biz 220 milyonluk bir milletiz ve başka bir ülke hiçbir sebep göstermeden bizi tehdit ediyor” dedi.

Başbakan, söz konusu notun Pakistan Büyükelçisine iletildiğini belirterek, notta bahsedilen tüm metni açıklamadığını ancak içinde "korkunç başka" ayrıntılar olduğunu kaydetti. Rusya ziyaretine değinen Khan, "Büyükelçimiz, yabancı yetkiliye başbakanın [ülkenin üst düzey yetkilileriyle] görüşmelerin ardından Rusya'yı ziyaret ettiğini söyledi. Ancak yabancı yetkili hayır, bunun sadece İmran Han'ın kararı olduğunu söyledi" dedi.

Başbakan Khan, yabancı yetkilinin kendisinden sonra iktidara geleceklerin dış güçlerden emir almakta sorun yaşamayacaklarını bildiğini ifade etti. Khan, Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) lideri Şehbaz Şerif, Pakistan Halk Partisi (PPP) Eşbaşkanı Asif Ali ve Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) lideri Fazal-ur-Rehman’a atıfta bulunarak, "Ama en rahatsız edici olan şey, burada oturan halkımızın yabancı güçlerle temas halinde olması" dedi.

7 GÜN İÇİNDE OYLANACAK

Pakistan’da parlamento, 28 Mart’ta muhalefetin Khan’ın görevden alınması için verdiği gensoru önergesini kabul etmiş, önergenin tartışmaya açılmasının ardından 7 gün içinde oylanması bekleniyor. Başbakan Khan'ın görevden alınması için 172 oya ihtiyaç duyulurken, muhalefetin oluşturduğu ittifakın şu anda 177 oyu var. (İHA)

