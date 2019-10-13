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Pakistan Başbakanı Tahran’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han, İranlı yetkililer ile görüşmek üzere başkent Tahran’a geldi.Pakistan Başbakanı İmran Han’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşeceği ve ardından İran’ın mesajını aktarmak için Suudi Arabistan’a doğru hareket edeceği belirtildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, İranlı yetkililer ile görüşmek üzere başkent Tahran’a geldi.
Pakistan Başbakanı İmran Han’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşeceği ve ardından İran’ın mesajını aktarmak için Suudi Arabistan’a doğru hareket edeceği belirtildi. Pakistan Başbakanı İmran Han’a İran ziyaretinde Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ve Yurtdışında Yaşayan Pakistanlılar Özel Görevlisi Zülfikar Buhari’nin eşlik ettiği açıklandı.
Pakistan Başbakanı İmran Han’ın birkaç saat sürecek İran ziyaretinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik görüşlerini aktaracağı ifade edildi.
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Pakistan Başbakanı’nın İran ziyaretinin arabuluculuk olduğu yönündeki iddialara açıklık getirmiş ve ziyaretin resmi olarak arabuluculuk şeklinde adlandırılmasının şu an için mümkün olmadığını söylemişti.

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