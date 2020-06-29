Pakistan Borsa Binasına Silahlı Saldırı

Pakistan’ın Karaçi kentinde silahlı 4 kişi, menkul kıymetler borsa binasını bastı. Yetkililer, saldırganların öldürüldüğünü açıkladı.

Çatışmada saldırganlar dışında iki kişinin daha hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin binadaki operasyonunun sürdüğü ifade edildi.

Saldırıya uğrayan borsa binası yüksek güvenlik bir alanda bulunuyor. Aynı alanda birçok bankanın genel müdürlük binalarının da bulunduğu belirtiliyor. Karaçi Polis Şefi Gulam Nebi Memon, saldırganların binaya el bombası ve silahlarla geldiklerini söyledi.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan polis şefi “4 saldırgan binanın olduğu alana gri renkli bir araçla geldiler” dedi. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Saldırganların binanın girişindeki güvenlik noktasına el bombası attıkları daha sonra da ateş açtıkları belirtiliyor. Bölgedeki güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu 4 saldırganın öldürüldü.

Saldırı esnasında Pakistan Menkul Kıymetler Borsası’nda işlemlere ara verilmedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

