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Pakistan Cemaati İslami Partisi'nden AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

Pakistan Cemaati İslami Partisi'nden AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Pakistan Cemaati İslami Partisi Başkan Yardımcısı Ferid Ahmet Piraça, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi'ni ziyaret etti.

Piraça, ziyarette yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve tecrübe alışverişinde bulunmak amacıyla geldiği Türkiye programı kapsamında Anadolu Ajansı gibi büyük bir kurumu ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cemaati İslami Kurucu Başkanı Seyyid Ebu'l A'la Mevdudi’nin de bir gazeteci ve yazar olduğunu aktaran Piraça, Mevdudi'nin bir mülakatında kullandığı "gerçeklerin ortaya çıkarılmasının da ibadet sayılabileceği" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Gelişmeleri AA üzerinden takip ettiklerini dile getiren Piraça, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin aydınlatılarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasında AA'nın önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Piraça, ajans ve çalışanlarını tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı hediyeler verilen ziyarette, ajans yetkilileri Piraça'ya AA'nın yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

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