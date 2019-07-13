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Pakistan çöp dağlarıyla boğuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

Pakistan’ın nüfusu 25 milyona dayanan Karaçi şehri, çöp dağlarıyla boğuşuyor.Afganistan’daki iç savaştan ve Pakistan’ın aşiret bölgelerinden gelen mültecilerin akınına uğrayarak nüfusu 25 milyona dayanan Pakistan’ın finans başkenti Karaçi çöp dağlarıyla boğuşuyor.

Pakistan’ın nüfusu 25 milyona dayanan Karaçi şehri, çöp dağlarıyla boğuşuyor.
Afganistan’daki iç savaştan ve Pakistan’ın aşiret bölgelerinden gelen mültecilerin akınına uğrayarak nüfusu 25 milyona dayanan Pakistan’ın finans başkenti Karaçi çöp dağlarıyla boğuşuyor. Yetkililer, nüfusu 25 milyona dayanan Karaçi’de günde yaklaşık 12 bin ton çöpün çıktığını belirtiyor. Çöp dağlarının saldığı ağır kokudan kaçmak isteyen halk şehrin farklı bölgelerine dağılmış durumda. Hükümet Çinli bir çöp toplama ve işleme firmasına şehrin temizliğini 30 milyon dolar ihale etti. Çinli firma çöp toplamak ve işlemek için 200 araç, bin 300 el arabası ve farklı kapasiteli 8 bin 700 çöp konteyneriyle müdahale ediyor. Ancak bu ekipman şehrin devasa çöpünü toplama ve işleme konusunda çok yetersiz kalmış durumda. Şehir idaresi çöp toplama ve işleme ihalesini yerli ve yabancı firmalara veriyor. Pakistan’da katı atık idaresi, Karaçi şehrinin 10 yıllık çöpünü kaldırmaya çalışırken vatandaşlar da bu katkı sağlıyor.

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